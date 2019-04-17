Gerçek Oyuncularla Çekilen Minecraft Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Uzun süredir gündemde olan, gerçek oyuncuların oynadığı Minecraft filmi için yeni iddialar ortaya atıldı. Daha önce ertelendiği duyurulan filmin, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona gireceği dile getirildi.

Minecraft’ın geliştiricisi Mojang, geçtiğimiz günlerde paylaştığı blog yazısıyla Minecraft filminin 2019 yılında vizyona gireceğini söylemişti. Fakat filmin yönetmen ve oyuncu ekibinde yaşanan problemler sonunda vizyon tarihi ertelenmiş, filmin çekilip çekilmeyeceği de muallakta kalmıştı. Bugün ortaya çıkan yeni haberlerde, Warner Bros ve Microsoft’un filmin 2022 yılında vizyona girmesi konusunda anlaştığı dile getirildi.

Vizyon tarihinin yanı sıra filme dair kimi hikaye detayları da paylaşıldı. Filmin senaryosuna dair detaylar şöyle anlatıldı: “Genç bir kız ve onun maceraperest arkadaş grubu yer alacak. Kötü niyetli Ender Ejderhası, bir yıkım yaratmaya başladığında, genç kız ve arkadaşları muhteşem Overworld dünyalarını kurtamaya çalışacaklar.”

Ocak ayında paylaşılan haberlerde, Warner Bros’un filmin yönetmenliğine Peter Sollett’i getirdiği dile getirilmişti. Sollett, daha önce birçok önemli yönetmenle çalışmış, Nick and Norah’s Infinite Playlist filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuştu.