Gezegenimiz 33 Bin Yıldır Radyoaktif Bir Bulutun İçinden Geçiyor

Avustralya Ulusal Üniversitesince yürütülen araştırmalar 33 bin yıldır devam eden radyoaktif bir gerçeğin daha tamamen değişmesine neden oldu. Son dönemlerde özellikle de uzay alanında yapılan çalışmalar birçok gerçeğin büyük ölçüde değişmesini sağladı. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Avustralya Ulusal Üniversitesince yürütülen araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlandı ve bu derginin çok fazla ses getirdiğini söylemek mümkün. Bunu sağlayan etken ise Demir-60 dediğimiz bir izotop oldu. Demir-60 izotopunun, yıldızlar ölürken süpernova patlamalarında oluştuğu birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak bu tür oluşumların Dünyadan biraz daha uzak olduğu tahmin ediliyordu.

Gezegenimiz 33 bin yıldır elektriksel bozukluklar yaşıyor

Bilim insanları tarafından yeni yapılan bu keşif, son 33 bin yıldır uzayın, Dünya'ya süpernovada oluşan ve nadir görülen bu izotopun "tohumlarını ektiği" gibi bir anlama geldiğini söylemek mümkün. Radyoaktif olan bu izotop, 15 milyon yıl içinde tamamen bozulabiliyor.

Dünya genelinde bu tür etkileri derinden hissetmek mümkün. En basitinden elektronik cihazlar bile bazen beklenmedik tepkiler verebiliyor. Böyle bir durumda elektronik bütün aletler bozulabiliyor veya yavaşlayabiliyor.

Gezegenimizin içinden geçtiği bu toz bulutunun etkileri uzun bir süre daha devam edecek. Bu nedenle hem elektronik aletler hem de insanlar da bazı büyük değişimler yaşanabiliyor. 15 milyon yıl gibi bir süre boyunca devam edecek olan bu durum daha başka süreçlere de neden olabilir.