Ghost of Tsushima 1.1 Güncellemesi Evcil Köpeklerle Birlikte Geliyor

Geliştirici Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima 1.1 güncellemesi ile oyuna gelecek olan evcil köpeklerin video oyununda nasıl bir yere sahip olacağı ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Ghost of Tsushima isimli video oyununa eklenecek yeni içerik ile oyuncuların evcil köpekleri sahiplenme imkanının olacağı paylaşılan bilgilerle birlikte doğrulandı. İşte oyuna eklenecek yeni içeriğin oyuncular tarafından merak edilen bütün ayrıntıları!

Ghost of Tsushima 1.1 Güncellemesi İle Oyuna Evcil Köpekler Geliyor

PlayStation'ın resmi web sitesinde paylaşılan blog yazısına göre oyunculara ücretsiz olarak sunulacak Ghost of Tsushima 1.1 güncellemesi ile birlikte video oyununa New Game+ modu, çok oyunculu mod ve heyecan verici daha birçok özellik geliyor. Arkadaşınızla sırt sırta verip savaşmanıza olanak sunan Ghost of Tsushima: Legends'ta oyuncular her biri farklı yeteneklerin olduğu dört sınıftan (Suikastçi, Avcı, Samuray ve Ronin) birini seçme hakkına sahip olacak ancak evcil köpeği çağırmak sadece Ronin'i oynayan kişilerde mümkün olacak.

Evcil hayvanlarla etkileşim kurulabilen video oyunlarına Tsushima'nın yanı sıra Assassin Creed Valhalla ve Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V gibi video oyunları da örnek olarak verilebilir. Ghost of Tsushima'nın da gelecek 1.1 güncellemesi ile birlikte hayvanlarla etkileşim kurmanıza ve evcil hayvanlarla zaman geçirmenize imkan veren video oyunlarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Ghost of Tsushima: Legends'ta köpek sevme özelliğine ek olarak oyunun 1.1 güncellemesi ile oyunculara yeni içerikler de sunulmaya başlanacak. Oyuna eklenecek içeriklerden biri olan New Game+ modu ile oynamak için video oyununu en az bir kere bitirmiş olmak gerekiyor. Oyuncular bu oyun moduna önceden sahip olduğu tüm yetenek ve teçhizatları ile birlikte başlayacak.

Güncelleme ile ilgili devamlı olarak çeşitli detayların paylaşıldığını gören oyuncular, video oyununa gelecek yeni güncellemenin çıkış tarihini gittikçe daha çok merak etmeye başlıyor. Yeni ve heyecan verici içeriklerle dolu Ghost of Tsushima 1.1 güncellemesi, PlayStation'ın resmi blogunda paylaşılan yazıya göre video oyunu sevenleri ile buluşmak için 16 Ekim tarihinde geliyor.