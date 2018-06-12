Ghost of Tsushima İçin İnanılmaz Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Sony, büyük bombalarla gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen Ghost of Tsushima'nın 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Sucker Punch tarafında geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu Ghost of Tsushima muhteşem duruyor. Biz oyuncuların uzun zamandır görmek istediği açık dünya samuray oyununu sonunda bulmuş olduk. Uzun zamandır hayallerimiz arasındaydı. Sucker Punch'ın bu oyunu beklentilerimizi, hayallerimizi bir hayli karşılayacağa benziyor.

Ghost of Tsushima'ın göze ilk çarpan noktası grafikleri oluyor. Oyunun fragmanını izlerken PlayStation 4'ün kapasitesinin ne kadar güçlü olduğu bir kere daha anlaşılıyor. Tarlalardaki başakların rüzgara göre sallanması, atla üzerinden geçerken çarpmaya tepki vermesi çok etkileyici görünüyor. Oyundaki dövüş mekanikleri de çok iyi olmuş. Dövüş mekaniklerini izlerken gerçek bir savaşın ortasındaymışız gibi hissettim. Dövüş atmosferi çok iyi yansıtılmış.

Açık dünya temalı Ghost of Tsushima, 1274 yılında geçiyor. Moğol İmparatorluğu, Tsushima'daki bütün samurayları öldürmüş ve halkı esir almış. Son samuraylarda birisi olan karakterimiz özgürlük için savaşacak.