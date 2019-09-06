Ghost Recon: Breakpoint için Live-Action Fragmanı Yayınlandı

Fransız yayıncı artık istisnasız her yeni oyununun çıkışı öncesinde gerçek oyuncuların rol aldığı bir fragman yayınlıyor. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint de bu geleneğin yeni üyesi oldu. 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan oyun için Live-Action fragman yayınlandı.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için bir devam oyunu olarak geliştiriliyor. Baş düşmanımız ise bir zamanlar bizim gibi Ghosts birliğinden olan ve ünlü aktör Jon Bernthal tarafından canlandırılan Albay Cole D. Walker olacak. Aşağıdan izleyebileceğiniz fragman ise karakterin geçmişine dair önemli sahneleri bir araya getiren kısa bir özet sunuyor.

İyi seyirler dileriz!

Devam oyununda bu defa Güney Pasifik dolaylarındaki Auroa adasına gideceğiz. Bu ada, yiyecek sıkıntısını çözerek, hastalıkları iyileştirerek, zaman içerisinde de yoksulluğu ortadan kaldırarak ve sokaklardaki şiddeti azaltarak dünya genelindeki endüstriyi geliştireceği iddia edilen hava araçlarının (Drone) arkasındaki Skell Technologies şirketinin evi oluyor. Ancak bu hava araçlarından birinin siyasi bir adayı infaz etmesi sonrasında şirketle olan irtibat bir anda kopuyor. Biz ise Ghost ekibi olarak ne olduğu öğrenmek amacıyla adaya gitmek için yola çıkıyoruz. Vardığımızda ise görüyoruz ki bu ada artık şirketin değil Wolves topluluğunun evidir. Başlarındaki kişi ise Albay Cole D. Walker.