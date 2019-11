Ghost Recon: Breakpoint'in Yeni Güncellemesi Bu Hafta Yayınlanacak

Bu ayın bir diğer Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint güncellemesi bu hafta içerisinde yayınlanacak. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak olan güncelleme PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde 11.3 GB, PC (Uplay ve Epic Games Store) üzerinde ise 8.5 GB alan kaplayacak.

Oyunun resmi sayfası üzerinden açıklama yapan geliştirici ekip, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununa yeni başlayacak olan oyuncular için daha iyi bir deneyimin sunulması adına beş yelek, beş pantolon, beş başlık, iki eldiven, dört bot, dört teçhizat boyası, bir tişört, bir gözlük, bir bıçak, dört karakter tepkisi, dört amblem ve dört kart afişi olmak üzere kırk eşyanın kilidinin açıldığını müjdeledi.

Oyunculara daha fazla özgürlük sunulabilmesi için artık karakterinizin cinsiyetini ve yüzünün görünümünü istediğiniz an değiştirebileceksiniz. Bunların tamamını Customization menüsünden halledebilirsiniz.

Geliştirici ekip aynı bir önceki güncellemede olduğu gibi bu güncellemeyi de oyuncular tarafından yapılan geri dönüşlere dayalı olarak hazırlıyor. Bu v1.0.3.1 ile taktiksel yeleklerdeki şarjör cepleriyle ilgili geliştirmeler yapmaya başlamış. İlk etapta birçok yelekte ve taarruz tüfeklerinde, av tüfeklerinde, bomba atarlarda ve bazı keskin nişancı tüfeklerinde etkili olacakmış. Gelecekteki güncellemeler ile farklı yelek varyasyonlarında da etkili olacakmış.

Yeni Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint güncellemesi ile birçok önemli teknik hatanın da giderildiğini söylemek mümkün. Mesela PvE tarafında merdivenlerdeyken kayma hareketinin tetiklenmesi, PvP ile PvE arasında geçiş yaparken eşyaların veya cihazların kaybolması, See no Evil, Speak no Evil ve Hear no Evil görevlerinde hedefi öldürüp de görev bölgesinden ayrıldıktan sonra istihbarata bakılmaması durumunda görevde başarısız olunması, Age Against the Machine görevinde nöbetçilerin yere yığılmaları durumunda görevin başlamaması, Crossed the Line görevinde buluşma bölgesine gidilmesinden sonra sıradaki hedefin güncellenmemesi, Azrael ile ilgili ses sorunu, istatistiklerle ilgili sorun ve ana senaryonun tamamlanma oranının doğru görüntülenmemesi ile ilgili sorun ortadan kaldırılıyor.

PvP tarafında ise ekip olarak PvE tarafına geçiş yapılması durumunda hareketsiz halde kalınması, düşman oyuncuya nişan alındığında geriye doğru ışınlanmaları, Elimination modunda bir takımdan geriye tek bir oyuncu kaldığında Last Man Standing'in devreye girmemesi, bir oyuncunun atılmasının oylama için farklı bir kullanıcı adını devreye sokması, Sabotage modunda taarruzda olan tarafında bomba kurmamaları durumda beraberlikle sonuçlanması ve Cloaking Spray ile ilgili açıklamanın düzeltilmesi gibi sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Bunların haricinde, yapay zeka, animasyon, ses, oynanış, görevler, çevrimiçi akış, fotoğraf modu, ilerleyiş, PvP, istatistikler, kullanıcı arayüzü, araçlar, silahlar ve harita ile ilgili birçok hatanın çözüme kavuşturulduğunu da söylemeden geçmeyelim.