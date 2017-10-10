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Ghost Recon Wildlands Bu Hafta Sonu Ücretsiz!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Eğer Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı Ghost Recon Wildlands adlı aksiyon oyununu henüz oynamadıysanız size güzel bir haberimiz var. Bu başarılı TPS türündeki aksiyon oyunu bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Eğer bu süre içinde oyunu oynayıp beğenirseniz oyunu yüzde 50 indirimli olarak satın alabileceksiniz.

Ghost Recon Wildlands çıkış yaptığında oyunu incelemiş ve bir hayli beğenmiştik. Oyunun uçsuz bucaksız açık dünyası bir hayli güzel grafiklerle birleşiyordu, co-op oynadığınızda ise oyundan aldığınız eğlence katlanıyordu. Ubisoft, oyunu çıkardıktan sonra birkaç indirilebilir içerik ile oyuna olan ilgiyi canlı tutmaya çalıştı. Oyuna yarın gelecek güncelleme ise Ghost War adlı takım tabanlı deathmatch modunu oyuna ekleyecek.

Ghost War adlı yeni PvP modunda oyuncular 4'er kişilik takımlar halinde birbirleriyle savaşabilecekler. Bu modda savaşta düşen arkadaşlarınızı kaldırabilecek, 12 kahraman sınıfından birini seçerek savaşa dahil olabileceksiniz. Daha önceden sadece co-op oynanabilen oyuna bir PvP modunun eklenmesi güzel bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

Perşembe günü başlayacak ve Pazar günüe kadar devam edecek kampanya boyunca elde ettiğiniz gelişme kaydedilecek ve oyunun tam sürümünü satın alırsanız oyuna aktarılacak. Kampanyanın duyurusu Ubisoft'un resmi internet sitesinde yapıldı; fakat kampanyanın Steam üzerinde geçerli olup olmayacağı bilgisi paylaşılmadı. Ubisoftun oyun portalı Uplay üzerinden oyunu indirip oynayabileceksiniz. Bu siteden Uplay hesabınızla oturum açarak kampanyaya dahil olabilirsiniz. Oyunu bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanarak Uplay'i indirebilirsiniz:

Oyunun çıktığı dönem hazırlamış olduğumuz Ghost Recon Wildlands incelemesine bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

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ETİKETLER: Ücretsiz ghost recon wildlands

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