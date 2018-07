Ghost Recon Wildlands'e Rainbow Six Siege Karakteri Eklendi

Ubisoft'un ünlü yapımı Ghost Recon: Wildlands'a yeni bir güncelleme daha geldi. Yeni gelen güncelleme Rainbow Six Siege'in ünlü karakterini ve eşyalarını oyuna ekledi.

Ghost Recon: Wildlands etkileyici videolarla tüm oyunseverlere duyurulmuştu. Çıkışının ardından da oyunseverler tarafından oldukça beğenilmişti. Sürekli olarak yeni güncellemeler alan oyuna Operation Archangel isimli yeni bir güncelleme daha geldi.

Operation Archangel isimli paketin içerisinde Ubisoft'un ünlü yapımı Rainbow Six Siege'den karakterler ve eşyalar bulunuyor. Yayınlanan videoda da gösterildiği gibi Rainbow Six Siege'de yer alan Twitch, Caveria, Doc ve Smoke gibi karakterler bu güncelleme ile birlikte oyuna eklendi. Bununla birlikte Rainbow Six Siege'de yer alan bazı silahlar ve eşyalar da Ghost Recon Wildlands'e geldi.

Ubisoft daha önce de Rainbow Six Siege'deki bazı karakterleri Ghost Recon Wildlands'e eklemişti. Bunu tekrar ederek Rainbow Six Siege'deki başka karakterleri de oyuna eklemeye karar vermiş. Anlaşılan Rainbow Six Siege'in yakaladığı büyük başarı Ubisoft'u bir hayli etkilemiş.

Ghost Recon Wildlands'in Operation Archangel isimli güncellemesi bugün itibariyle oyuna eklendi. Oyununuzu güncellemeyi unutmayın.