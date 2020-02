Ghost, Yeni Call of Duty: Modern Warfare Sezonuyla Dönüş Yapacak

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare oyununun ilk sezonu sürpriz bir şekilde uzatılmıştı. 28 Ocak 2020 tarihi yerine 11 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Şimdilik yeni sezon içerikleri duyurulmuş değil ama Call of Duty oyuncularının favorisi Ghost, yeni sezon ile geri dönecek. Hatta sadece Ghost değil, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunundaki klasik bir harita da geri dönüş yapacak.

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty Twitter hesabı üzerinden on beş saniyelik bir klip yayınladılar. Bu klipte Maps, Personnel, Intel ve Munitions klasörlerinin bulunduğu ekranda, şifreli bir klasöre giriş yapılıyor ve akabinde Cpt. John Price tarafından Lt. Simon Riley'ye gönderilmiş olan bir mesajı görebiliyoruz.

Bilmeyenler için ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, Lt. Simon Riley Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunundaki Ghost kod adlı İngiliz özel güçleri birimi oluyor.

Mesajın ekranda kaldığı süreçte, üç ayrı ekranda bir takım görüntüler görüyoruz. İçlerinden bir tanesinde petrol pompası görülebiliyor. Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunundaki klasikleşmiş Rust haritasına dair işaretlerin verildiği bu görüntülerden sonra, ardı ardına Confirmation Required ve Ghost Confirmed yazıları beliriyor ve Ghost karakterinin yüzünün görüntüsü ile klip sona eriyor.

Bu detaylar ikinci sezon için heyecanlanmak adına yeterli, değil mi? Sondaki tarihe bakılırsa, 11 Şubat 2020 Salı günü ikinci sezona geçiş yapılacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz.