Ghostrunner İçin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

Geliştirici All In! Games ve One More Level, GamesCom 2019 fuarı sırasında Ghostrunner duyurusu ile karşımıza çıkmışlardı. PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilen oyun, siber çılgınlık tarzında bir aksiyon oyunu olacak. Bir siber savaşçıyı yönettiğimiz Ghostrunner için yaklaşık altı dakikalık yeni bir video yayınlandı.

Küresel bir felaket sonrasında kule şeklindeki bir şehirde yaşamaya mahkum olan insanlık, The Keymaster yönetimi altındadır. Kendilerine çocukluktan verilen implant'lara göre değer gören insanlar, buna bağlı olarak da sosyal açıdan kategorize ediliyorlar.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir siber savaşçıyı yönettiğimiz Ghostrunner oyununda, hem normal hem de sanal gerçeklik boyutunda savaşarak kule şeklindeki şehre tırmanacağız ve bu tırmanışımız sırasında da çeşitli sırlar ortaya çıkacak. Sahip olduğumuz teknoloji için av konumunda olduğumuzu öğrendiğimizde ise zamana karşı bir yarış başlayacak.

Dishonored ve Mirror's Edge oyunlarının karşımı diyebileceğimiz Ghostrunner için yayınlanan ilk oynanış videosunda ise düşmanlarımızı gizlilikle öldürmenin yanı sıra Sensor Boost adı verilen zamanı yavaşlatma sistemini görebiliyoruz. Bu sayede hızlı tempolu çatışmalar söz konusu olduğunda düşmanlarımızı sola veya sağa kaçarak kolay yoldan bertaraf edebilmek mümkün oluyor. Ayrıca duyuru fragmanında da gördüğümüz duvarlarda yürüdüğümüz parkur sistemi de yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Keyifli seyirler dileriz!