Eğer G.I. Joe hayranıysanız, size oldukça sevindirici bir haberimiz var. Eskilerin unutulmazı geri dönüyor. GameMill Entertainment tarafından geliştirilmekte olan G.I. Joe: Operation Blackout oyunu duyuruldu.

G.I. Joe, Hasbro şirketinin sahibi olduğu ve üretimini yaptığı aksiyon figürü serisi oluyor. Birçoğumuzun çocukluk dönemine denk gelmiş olan ve adını genelleyici Birleşik Devletler askeri için kullanılan G.I. Joe'dan alan bu serinin ilk ürünleri Action Soldier (Ordu), Action Sailor (Donanma), Action Pilot (Hava Kuvveti) ve Action Marine (Deniz Kolordu) olmak üzere Birleşik Devletler silahlı kuvvetlerinin dört dalını temsil ediyordu.

Kısa sürede yakalanan popülariteye sonrasında, adına birçok animasyon ve Live-Action filmin, çizgi filmin, çizgi-romanın ve oyunun yapılması ile birçok farklı platformda boy gösteren G.I. Joe, popülaritesini halen devam ettiriyor. Bu bağlamda da bugün yeni bir oyun daha duyuruldu.

G.I. Joe: Operation Blackout Oyunu Sonbaharda Çıkıyor

GameMill Entertainment tarafından yapılan duyuru ile PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan G.I. Joe: Operation Blackout ortaya çıktı. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise 13 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak.

On sekiz görevden oluşan ve tercihen tek başınıza veya yerel bölünmüş ekranda kooperatif desteğiyle oynayabileceğiniz ana senaryosunun 80'li yılların çizgi-romanlarına dayandırıldığı oyunda, senaryo boyunca Cobra karargahına ve U.S.S. Flagg uçak gemisine gideceksiniz. Bununla birlikte Joe ve Cobra takımları genelinde Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock ve Storm Shadow dahil on iki oynanabilir karakter olacak.

Ana senaryo modunun dışında, Capture the Flag, Assault ve King of the Hill gibi oyuncuları karşı karşıya getirecek olan çok oyunculu modların da bulunacağı söyleniyor.

G.I. Joe: Operation Blackout oyununun duyurusuna ek olarak yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!