Giyilebilir Cihaz Pazarı Lideri Belli Oldu

Giyilebilir cihaz pazarı lideri ile ilgili bir rapor geldi ve hangi markanın lider olduğu açıklandı. International Data Corporation'ın yayınladığı rapor hangi markanın lider olduğunu ortaya koydu.

Giyilebilir Cihaz Pazarı Lideri Hangi Marka?

Rapora göre Apple, 2020'nin 4. çeyreğinde küresel giyilebilir cihazlar pazarına liderlik etmeye devam etti. Rapor, dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 27,2 artışla 153,5 milyona ulaştığını belirtiyor.

Tüm yıl boyunca sevkiyatların yüzde 28,4 artarak 244,7 milyon adede ulaşmış durumda olduğu da aktarılıyor. Apple, 2020'nin 4. çeyreğinde yapılan sevkiyatlarda yüzde 36,2'lik payla pazara liderlik etti. Teknoloji devinin saat sevkiyatları yüzde 45,5 arttı.

Xiaomi, yıldan yıla yüzde beş artışla listenin ikinci sırada yer aldı. Şirketin genel büyümesi, geçen yıldan bu yana yüzde 55,5 büyüyen işitme cihazı hattının genişlemesinden kaynaklandı. IDC, şirketin Huawei'nin düşüşünden yararlanmasının beklendiğini belirtti.

Samsung üçüncü sırayı elinde tuttu ve düşük maliyetli bileklikleriyle ilgi gördü. Samsung'un birkaç pazarda Çinli satıcılarla rekabet etmeyi başardığı söyleniyor. Huawei, ABD yaptırımlarıyla uğraşmaya devam ederken dördüncü sıraya geriledi. Çin içi sevkiyatları yüzde 9,4 oranında artmasına rağmen, yurt içi olmayan pazarlarda sevkiyatlar geriledi.

Huawei Bileğe Takılan Giyilebilir Cihaz Pazarının Birincisi Oldu

IDC 2020 Q2 raporuna göre, Huawei bileğe takılan giyilebilir cihaz pazarının birincisi oldu. Akıllı telefonlarda olduğu gibi, Huawei akıllı giyilebilir cihazlar alanında da lider haline geldi. HUAWEI Watch GT Serisi’nde ilk akıllı saatin doğuşundan bu yana akıllı saat serisi çok iyi performans gösterdi.

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