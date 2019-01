God of War Bölüm Sonu Savaşı Ağırlıklı Olacakmış

Geçtiğimiz senenin en çok ses getiren ve Yılın Oyunu ödülüne layık görülen God of War ile ilgili enteresan detaylar gelmeye devam ediyor. Bir önceki gibi bu detay da bizi üzecek türden. Cory Barlog, God of War'un bölüm sonu savaşı ağırlıklı olarak planlandığını açıkladı.

Ünlü Youtube kanalı Noclip, geçtiğimiz günlerde yeni bir video oyun belgeseli yayınladı. Bu seferki belgeselin konuğu ise God of War oyununun yönetmeni Cory Barlog oldu ve haliyle de serinin yeni oyununun gelişim süreci üzerine konuşuldu.

Toplamda on altı buçuk dakikaya yakın olan video sırasında, Cory Barlog, God of War ile ilgili önemli bir kesintiden daha bahsetti. Öyle ki, oyunun orijinal yapısında, esasında çok daha fazla bölüm sonu savaşı olacakmış, ama sonradan birçoğu kaldırılmış. Peki neden kaldırılmış? Bu soruya bir açıklık da getiren Barlog, God of War oyununun esasında daha iddialı ve çılgın bir oyun olduğunu dile getirirken, her bir yaratığın çok büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Ne var ki, her bir yaratığın tasarımı, otuz kadar geliştirici ile bir buçuk yıl alacakmış. Buna ek olarak, geliştiricilerin birden fazla görev arasında bölünmüş olmalarından dolayı da geliştirilme süreci önemli ölçüde yavaşlayacakmış. Haliyle de birçok bölüm sonunun yaratığının senaryo dışında bırakılması yönünde bir karar alınmış. Bu kesintilerden bir tanesinde de, her bir yaratığın neden farklı bir isme sahip olduğunu öğrenecekmişiz. Muhtemelen bu, ikinci oyunda bizlere sunulacaktır. Ayrıca Atreus da esasında saldırılarda hasar alacakmış, ama bu da nihai sürümde değiştirilmiş.

Geliştirilme sürecinde yapılan kesintilerin, daha sonradan bir şekilde oyuna dahil edildiğine dair birçok örnek görmüştük. İster istemez bu kesintilerin daha sonradan oyuna bir şekilde adapte edilip edilmeyeceğini merak ederiz, ama ne yazık ki God of War için böyle bir durum olmayacak.