Godfall İnternet Bağlantısı Gerektirecek Mi?

Counterplay Games, Godfall hakkında yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Ne var ki son gelen, bir hayli can sıkıcı olacakmış gibi görünüyor. Godfall daimi internet bağlantısı gerektirecek. Detaylar haberimizde.

Looter-Slasher türünü sevenler için hayli iyi bir alternatif olacak Godfall için çıkış zamanı yaklaşıyor. PC (Epic Games Store) ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, ilk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Çıkış zamanı yaklaştıkça, doğal bir süreç kapsamında yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumu ile oyunun resmi çıkış tarihinin netleşmesinden sonra, resmi PlayStation sayfası yeni bir detayı daha oyuncuların karşısına çıkarttı. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada yer alan detaya göre, Godfall daimi internet bağlantısı gerektirecek.

Bildiğiniz gibi Looter-Slasher oyununu tercihen kooperatif olarak arkadaşlarınız ile oynamanın yanı sıra tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Zaten durum tam olarak burada ilginçleşiyor. Tek başınıza oynarken bile çevrimiçi olmak durumundasınız. Yani Godfall, çevrimdışı bir mod sunmayacak. Dahası ise PlayStation Plus aboneliği şart koşulmuş.

Bu detayın gün yüzüne çıkmasından sonra, bir Twitter kullanıcısı Counterplay Games stüdyosuna konunun akıbeti hakkında bir soru yöneltmiş. Gelen cevapta ise “Godfall bir servis oyunu değil, ama oynamak için internet bağlantısı gerekli.” denmiş.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play.