Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs Legion, Yeni Nesile de Çıkacak

Yakın bir zaman önce ertelenen Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs Legion, nesil geçişine denk gelecek diğer oyunlardan olacaklar. Ubisoft, oyunlarının yeni nesil konsollar için de optimize edileceğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce analistler ve yatırımcılar için finansal konferans düzenleyen Ubisoft, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun performansının yarattığı hayal kırıklığından dolayı Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs Legion oyunlarının 2021 finansal yılına kaydırılmışlardı. Diğer bir deyişle, 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki bir zamanda satışa sunulacaklar.

Yeni nesil konsollar 2020 yılının son çeyreğinde çıkacağı için, bahsi geçen oyunların da nesil geçişine denk gelip gelmeyecekleri merak ediliyordu. Gerçi buna büyük ölçüde kesin gözüyle bakabiliriz ama resmi bir ağızdan duymak elbette daha iyi olacaktı. Finans Direktörü Frederick Duguet tarafından yapılan açıklama da bu soru cevabını buldu. "Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine ve Watch Dogs Legion sıradaki finansal yılın ikinci ve üçüncü çeyreği (Temmuz - Aralık 2020) arasında satışa sunulacak ve yeni nesil konsollar için optimize edilecek."

Bu oyunların orijinal çıkış tarihleri dahi PlayStation 5 ve Project Scarlett kod adıyla geliştirilen sıradaki Xbox konsolunun çıkış tarihine yakın olduğu için her türlü nesil geçişine denk geleceklerini tahmin ediyorduk. Duguet ise bunu kesinleştiren bir açıklama yapmış oldu. Ayrıca sizin de görmüş olduğunuz üzere bu oyunların çıkış aralığı da ortaya çıktı. Buna bakarak, E3 2020 fuarında net çıkış tarihlerinin duyurulacağından eminiz.