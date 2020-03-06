GoNNER ve Offworld Trading Company, Epic Game Store'da Bir Haftalığına Ücretsiz

Haftalık olarak Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunlar ile kullanıcıları sevindiren Epic Games, bu hafta GoNNER ve Offworld Trading Company oyunlarını veriyor. Önümüzdeki hafta için de Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike ve Mutazione oyunları seçilmiş.

GoNNER

2016 yılının Ekim ayı içerisinde çıkmış olan GoNNER, roguelike türünün bir diğer temsilcisi. Konuya göre büyük bir yanlış anlaşılmanın ardından Sally isimli bir balina olan tek arkadaşıyla keyiflenmek için maceraya çıkan Ikk karakterinin başından geçenler anlatılıyor.

Offworld Trading Company

Mohawk Games tarafından geliştirilen ve Stardock Entertainment tarafından da yayınlanan Offworld Trading Company, gerçek zamanlı bir strateji oyunu oluyor. Konuya göre insanlık Mars gezegenine bir koloni kuruyor. Sonrasında ise dünyanın dev şirketleri de bu kolonileşmeyi desteklemeleri için kızıl gezegene davet ediliyorlar. Bu davetin kabul edilmesi sonrasında da dünyada süren pazara egemen olma mücadelesi artık Mars gezegeninde devam ediyor.

Her iki oyun da 12 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 18:59’a kadar Epic Games Store üzerinde ücretsiz. Bir defa kütüphaneye eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Eğer Steam kullanıcısıysanız, GoNNER ve müzik albümünün bulunduğu paket %9 indirimle 23.66 TL’ye satılıyor. Offwold Trading Company oyunun Gold paketi de %27 indirimle 125.77 TL’ye satın alabilirsiniz.