Google, Konum Verilerini Topladığı İçin 85 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Google, şirketin hedefli reklamcılık için Android kullanıcılarını yasa dışı olarak izlediğini iddia eden 2020 tarihli bir davanın sonuçlanması sonucu Arizona'ya 85 milyon dolar ödeyecek.

Bloomberg'den gelen bir rapora göre Başsavcı Mark Brnovich, Mayıs 2020'de Google'ın, insanlar konum ayarlarını kapattıktan sonra bile Android kullanıcılarından konum verilerini toplayarak eyaletin Tüketici Dolandırıcılık Yasası'nı ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı.

O zamanlar Google'ın kendi çalışanlarının gizlilik kontrolleri konusunda kafaları karışmış olacak ki, kullanıcılar şirketin verilerini izleme iznini reddettiklerinde bile bu kararlara saygı duymayıp kullanıcıların konum verilerini topladılar.

Google, Arizona eyalet mahkemesinden eyalet tüketici yasasının iddia edilen sahtekârlığın bir reklam veya satışla ilişkilendirilmesi gerektiğini gerektirdiğini öne sürerek davayı Ocak ayında reddetmesini istedi. Hâkim şirketin talebini reddetti. Brnovich'in ofisinden Salı günü yapılan açıklamada, 85 milyon dolarlık anlaşmanın, Google'ın bu ölçekte bir davada bireysel kullanıcı başına ödediği en büyük miktar olduğunu söyledi. Brnovich, "Hiçbir varlığın, hatta büyük teknoloji şirketlerinin bile yasaların üstünde olmadığını kanıtlayan bu tarihi anlaşmadan gurur duyuyorum." dedi.

Google, Dava Aleyhine Sonuçlansa da Memnun

Google sözcüsü Jose Castaneda, şirketin kendi açıklamasında Arizona'daki davanın son yıllarda değişen eski ürün politikalarıyla ilgili olduğunu söyledi:

"Konum verileri için basit kontroller ve otomatik silme seçenekleri sağlıyoruz ve topladığımız verileri en aza indirmek için her zaman çalışıyoruz. Bu davanın sonuçlanmasından memnunuz ve dikkatimizi kullanıcılarımız için faydalı ürünler sağlamaya odaklamaya devam edeceğiz."

Bu arada Google, benzer veri izleme şikayetleri nedeniyle Indiana, Texas ve Washington DC'deki diğer başsavcılar tarafından açılan davalarla karşı karşıya.