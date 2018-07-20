Google'a Idiot (Aptal) Yazdığınızda Donald Trump Çıkıyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında “ilk 10 suçlu” yazıldığında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi katiller ve teröristlerin fotoğrafları arasında gösteren Google algoritması, bu kez de “idiot” yani aptal yazınca karşınıza ABD Başkanı Donald Trump’ı çıkarıyor.

Görüntü saldırısı olarak tanımlanan bu olayın arkasında, internet aktivistleri bulunuyor. Yabancı karşıtı popülist söylemleri sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto eden bir grup aktivist, Google algoritmasını manipüle ederek, idiot kelimesini Trump’ın fotoğrafları ile eşleştirdi.

Esasen bu ilginç kampanyanın ilk ateşi, Trump’ın geçtiğimiz günlerde İngiltere’yi ziyareti sırasında yakılmıştı. Başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, 6 metre yüksekliğindeki, altı bezli Trump balonunu uçurmuştu. Hatta bir grup aktivist, ünlü punk rock grubu Greenday’in “American Idiot” şarkısnı trendlere sokarak, ABD başkanına ince bir gönderme yapmıştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bir grup Reddit kullanıcısı bu protestoları bir tık daha ileriye taşımak için sistematik olarak Google algoritmasını manipüle etti ve Idiot yani aptal yazınca Donald Trump’ın arama sonuçlarında çıkmasını sağladı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran çalışmada, Google’a Idiot kelimesini yazdığında Birleşik Devletler Başkanı'nın fotoğrafları ile karşılaşıyorsunuz. Son dönemin en yaratıcı çevrimiçi protestosuna imza atan ekip, şimdilik internet devinin müdahalesiyle karşılaşmadı, ancak Google’ın yakın zamanda söz konusu sonuçları engellemesi bekleniyor.