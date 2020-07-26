Google, Amazon, Apple ve Facebook İfade Verecek: Büyük Hesaplaşma Başlıyor

Dünyanın en büyük şirketleri içerisinde yer alan Google, Amazon, Apple ve Facebook gibi platformlar genellikle çok fazla dava ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle de bu davaların tekel olma konusu ile ilgili olması dikkat çekici. Ve yine tarih tekerrür ediyor. Ancak bu sefer herkes birlikte yargılanıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, bu büyüklüklerini genellikle güçlü pazar hakimiyetlerine borçlular. Mesela Google firması, pazarda kendi uygulamalarını tek olarak gösteriyor. Google Play Store bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Android işletim sistemi kullanan kişiler burası dışında herhangi bir yerden uygulama almak istemiyor.

Google, Amazon, Apple ve Facebook ceza alacak mı?

Tim Cook, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos, ABD Kongre'sinde ifade vermek için hazırlanıyor. Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Amazon'dan Jeff Bezos, Apple'dan Tim Cook, Google'dan Sundar Pichai ve Facebook'tan Mark Zuckerberg ABD kongresi rekabet alt komitesi ile yüzleşmek zorunda kalacak.

Bu şirketler, kısa bir süre içerisinde yargılanmaya başlayacak. Çarşamba günü geçtiğimiz seneden bu yana devam eden soruşturmada, Pazar hakimiyetleri ile ilgili sorular sorulacak. Sadece ABD değil, aynı zamanda Avrupa'da da şirketler çok fazla ceza aldı.

Pazar hakimiyeti ve müşteriler üzerindeki etkiler hakkında ifade verecek olan şirket CEO'ları, demokratlar ve cumhuriyetçiler tarafından oluşturulan bir soruşturma ekibinin karşısına çıkacak. Teknoloji dünyasında ilk defa bu kadar büyük bir teftiş yaşanıyor. Peki siz nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.