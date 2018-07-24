Google, Bulut Servislerine Blockchain Desteği Verecek

Google, bugün yaptığı açıklamada, fintech endüstrisi için dağıtık cüzdan yazılımları yapan New York merkezli bir startup olan Digital Asset ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Daha önce merkeziyetsiz uygulamalar için blockchain platformu sağlayan BlockApps ile önemli bir anlaşmaya imza atan Google, bu sefer de Digital Asset ile ortak oldu. İnternet devi, blockchain teknolojisini bulut servislerine entegre etmek istiyor.

Google, konuyla ilgili yayınladığı blog yazısında, Cloud müşterilerinin bundan sonra Digital Asset ve BlockApps desteği ile birlikte dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) çerçevelerini kullanarak yeni yöntemler keşfedebileceklerini belirtti. Şirket, hizmetle ilgili detayların bu hafta düzenlenecek olan Google Next 2018 etkinliğinde açıklanacağını söyledi.

Şirket ayrıca, bu yılın sonlarına doğru Google Cloud Ürün (GCP) mağazasına Blockchain tabanlı platformlar Hyperledger Fabric ve Ethereum ile oluşturulan uygulamalar için açık kaynaklı entegrasyonlar ekleyeceğini açıkladı.

Digital Asset CEO’su Blythe Masters, Google ile yapılan ortaklığın geliştiricilere yeni olanaklar sunacağını söylerken, blockchain teknolojisinin birçok teknik engeli aşacak potansiyelde olduğunu belirtti.

Digital Asset ortaklığı, Google geliştiricilerine akıllı sözleşmeler için özel bir programlama diline erişim imkanı veriyor. Platform sayesinde Google geliştiricileri blok arşivi uygulamaları oluşturabilir ve daha sonra Google bu uygulamaları başka şirketlere lisanslayabilir veya müşterilerin uygulamalara erişmesine olanak sağlayabilir.

Microsoft, IBM ve Oracle Amazon Web Services (AWS) gibi teknoloji devleri, daha önce merkeziyetsiz uygulamalar için kendi blockchain platformlarını duyurmuşlardı. Kimileri Google’ı geç kalmakla eleştiriyor olsa da, internet devi blockchain teknolojisini keşfeden ilk şirketlerden bir tanesi.

CBInsight’a göre Google, 2012 ile 2017 yılları arasında blockchain teknolojisine en fazla yatırım yapan ikinci şirket konumunda. Listenin birinci sırasında ise Japonya merkezli SBI Holding bulunuyor.