Google'dan 20 Bin Silikon Vadisi Konutu için 1 Milyar Dolar

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Silikon Vadisi’ne 20 binden fazla konut inşa etme amacıyla, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası olan Silikon Vadisi, internet ve teknoloji sektöründeki binlerce şirkete ev sahipliği yapıyor.

Küresel ekonominin büyük bir bölümünü elinde bulunduran bu bölge, son birkaç yıl içinde yaşadığı teknoloji patlamasının da etkisiyle, emlak fiyatları açısından dünyanın en pahalı konumlarından bir tanesi haline geldi.

Bu nedenle Silikon Vadisi’nde çalışan insanlar, bölgede oturabilecekleri uygun bir ev bulmakta oldukça zorlanıyor. Silikon Vadisi'nin en büyük şirketlerinden biri olan Google, bu soruna el atmaya karar verdi.

ABD’li teknoloji devinin CEO’su Sundar Pichai, bölge sakinleri için 20 binden fazla ev inşa edeceklerini açıkladı. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl için toplam 1 milyar dolar kaynak ayırdıklarını söyleyen Pichai, bu evlerden 15 bininin her gelir seviyesindeki insanlara hitap edeceğini, kalan 5 bin evin ise orta ve düşük gelirleri aileleri barındırak şekilde inşa edileceğini belirtti.

Google ayrıca, gelir düzeylerine göre ev bulmakta zorlanan ailelere yardım etmeye odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara da toplam 50 milyon dolar tutarında hibe vereceğini açıkladı.

