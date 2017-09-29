Google'dan Amazon Echo Show'a Rakip

Geçtiğimiz günlerde Amazon ve Google arasında başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Amazon Echo Show'dan YouTube erişiminin kaldırılmasının ardından iki şirket tarafından yapılan çelişkili açıklamalar, tartışmanın gerçek nedenini ortaya çıkardı. Google, Amazon Echo Show'a rakip olabilecek yeni bir ürün üzerinde çalışıyor olabilir.

TechCrunch'ın birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Google, ekrana sahip bir masaüstü sanal asistan üreterek Amazon Echo Show ile rekabet etmeyi amaçlıyor. Akıllı ev teknolojilerinde rekabetten geri kalmak istemeyen şirketin kısa zamanda bu ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor.

Google'ın ürettiği yeni ürün "Manhattan" kod adını taşıyor ve 7 inç ekrana sahip. Amazon Echo Show'a benzemesi muhtemel olan cihaz, YouTube, Google Assistant, Google Photos ve video görüşmelerini destekleyecek. Android işletim sistemine sahip olacak masaüstü sanal asistan, aynı zamanda üçüncü taraf şirketlerin uygulama geliştirmesine de imkan tanıyacak. Kaynaklardan gelen bilgiler, Google'ın daha önce büyük boyutlu televizyonlarla rekabet etmek istediğini, ancak daha sonra Manhattan cihazına odaklandığını ifade ediyor.

Aralarında Google çalışanlarının da olduğu kaynakların verdiği bilgiler doğru çıkarsa, Google'ın yeni ürününü 2018 yılının ortalarında görebiliriz. Cihazın fiyatının ne olacağı ve neye benzeyeceği de henüz belli değil.