Google'dan Apple'a Füze!

Yeni amiral gemisi Pixel 3a’yı geçtiğimiz hafta düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtan teknoloji devi Google, sektördeki en büyük rakiplerinden Apple’a gönderme yaparak tanıtım kampanyalarına başladı.

Google, merakla beklenen yeni akıllı telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL’ı Google I/O 2019 geliştirici konferansında vitrine çıkardı. Sırasıyla 399 ve 479 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihazlar, amiral gemisi özelliklerine rağmen bütçe dostu fiyatlandırmasıyla bir hayli dikkat çekiyor.

Google, diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine fiyat skalasını çok yüksekte tutuyordu. Öyle ki, 2017 yılında piyasaya sürülen Pixel 2, 649 dolarlık fiyatıyla giriş segmentinin en pahalı akıllı telefonu konumundaydı. Bu alışkanlığını Pixel 3a serisiyle geride bırakan teknoloji devi, bütçe dostu cihazlarıyla karşımıza çıktı.

Tanıtım çalışmalarına hız kesmeden başlayan Google, Apple’ı kızdıracak bir reklam afişi hazırladı. Bir binanın duvarında asılı olan afişte Phone X yazısının altında 999 dolar fiyat etiketi yazıyor. Hemen altında da 399 dolarlık oldukça uygun olan fiyatıyla Pixel 3a yer alıyor. Apple’a yapılan gönderme yalnızca fiyatla sınırlı değil. Phone X afişindeki fotoğrafın karanlık olması, iPhone X’in kamera performansının Google Pixel 3a’nın gerisinde olduğuna işaret ediyor.

Yıllardır reklam konusunda Samsung’dan yemediği tokat kalmayan Apple’ın şimdi de Google’ın füzesini yemesi, Cupertinolu şirket üzerindeki baskıyı bir hayli artıracaktır. Zira yeni iPhone serisiyle beklentileri karşılayamayan Apple’ın sonbaharda tanıtacağı yeni amiral gemileri Apple’ın pazardaki konumunu önemli ölçüde etkileyecektir.