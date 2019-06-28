Google'dan Kitap Gibi Katlanabilen Çoklu Ekran Patenti

Bir süre önce katlanabilir cihaz olarak Samsung'dan Galaxy Fold ve Huawei'den ise Mate X'i görmüştük. Her iki model de henüz piyasaya sunulmamış olsa dahi bu alandaki çalışmalar hızla sürüyor. İşte Google'ın aldığı katlanabilir çoklu ekran patenti.

Gogle, normal bir kitap gibi içinde birden fazla ekrana sahip olan katlanabilir ekran patenti aldı. Patente eşlik eden görüntülere göre iç ekranların tutturulduğu merkezi menteşeli omurga bulunuyor. Katlanabilen çoklu ekranın arka ve önünde sert panel ve esnek olmayan ekranlar bulunuyor.

Patent sadece görülen çoklu ekran modeline değil, aynı zamanda daha geleneksel ekran düzenine sahip katlanabilir bir aygıtta da kullanılabilir. Google, gerekli bileşenlerin omurga bölümünde gizlenmesini ve iç ekranları hareket ettirmek için çeşitli mekanizmalara sahip olması gereken menteşe geliştiriyor. Bu sayede ortadaki ekranlar istediğiniz şekilde oynatılabiliyor.

3 Ekran ile Gelen Temel Sorunlar

Bir süre boyunca böyle bir telefon çıkarmayacağı ancak bu konuda çalışmalara başladığı düşünülen Google'ın ekranları da OLED panel olmak zorunda. Patent görsellerinde yer alan üç veya dört ekranın kullanılabilir olması tartışma konusuyken aynı zamanda cihazın ağırlığı da başlı başına bir sorun.

Peki ya siz katlanabilir çoklu ekran teknolojisine nasıl bakıyorsunuz? Kitap gibi sayfalara sahip olan bir telefon olmasını ister misiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!