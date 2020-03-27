Google Duo Grup Sohbet Sınırı Artırıldı

Google, tüketiciler için onlarca hizmet veriyor ve bu hizmetler büyük bir talep görüyor. Hem sesli hem de görüntülü arama yapabilme imkanı sunan Duo, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak tercih ediliyor.

Teknoloji devi Google, Duo kullanıcılarının en azından şu sıralar fazlasıyla ihtiyaç duydukları bir yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi. Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, tüm insanları buna zorladı.

Google Duo önemli bir karar aldı

Solunum yolu aracılığıyla bulaşan ve insanların bu virüsten korunabilmek için yapılması gereken ilk şey, sosyal mesafeyi korumaktı.

Ancak, pek çok şirketi evden çalışma modeline geçmeye mecbur bırakan bu virüs, görüntülü konuşma uygulamalarına daha fazla kişinin bağlanmasını sağladı. Google, Duo kullanıcıları için grup sohbetlerinde bir iyileştirme kararı aldı.

Bugüne kadar en çok 8 kullanıcının aynı görüşmeye bağlanmasına imkan sağlayan Duo, 12 kişiye de artık izin veriyor. Böylece birçok kişi aynı anda bu sistemi kullanabilecek. Sizce Google Duo ile ilgili yaşanan bu gelişme, ne tür olumlu sonuçlar doğurabilir?