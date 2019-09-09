Google Gizlice Kullanıcılarını İzliyor İddiası

Birçoğumuz ücretsiz şeylere bayılıyoruz ve Google gibi firmaların ücretsiz ürünlerini ve servislerini de memnuniyetle kullanıyoruz. Ancak Google’ın ücretsiz hizmetleri karşılığında, çoğu zaman hiç farkında olmadan kullanıcılar da Google’a kişisel bilgilerini veriyor.

Bu bilgiler daha sonra çeşitli pazarlama amaçları için kullanılıyor ve bu nedenle tam da aradığınız ya da ilgi alanınıza giren şeylerle ilgili reklamlara internette sık sık rastlıyorsunuz.

Görünüşe bakılırsa Google, kullanıcılarının bilgisi olmadan onları izleme konusunda işleri bir adım daha ileriye taşımış. Financial Times’ın haberine göre, Brave adlı bir internet tarayıcısından Google hakkında önemli bir suçlama geldi. Brave, Google’ın kullanıcılarını gizli internet sayfaları aracılığıyla izlediğini, kullanıcılarının kişisel verilerini topladığını ve bunları çeşitli reklamlar için kullandığını iddia ediyor.

Bu durum ilk olarak Brave’in baş idare yetkilisi Johnny Ryan tarafından keşfedildi. Ryan, izlenen verilerinin Google’ın reklam borsasında yetkili alıcılar tarafından satın alındığını gördükten sonra gizli internet sayfalarının varlığını keşfetti. Daha sonra bu bilgi, araştırılmak üzere İrlandalı veri düzenleme kurumu çalışanlarına gönderildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü, "Alıcılara, kullanıcıların rızası olmadan hiçbir kişisel reklam ya da teklif sunmuyoruz." diye konuştu. Tüm bu iddiaların yanı sıra, Brave’in sektörde Google’a rakip şirketlerden biri olduğu gerçeğini de dikkate almakta fayda var. Yani Brave’in, Google’ı karalamak için asılsız iddialar ortaya atmış olma ihtimali olduğunu da unutmayalım.