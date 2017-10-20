Google Haritalar ile Güneş Sistemini Keşfe Çıkın

Google, Maps’in basit bir harita ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası olduğunu bir kez daha hatırlattı. Google Haritalar üzerinden artık Mars yolculuğu yapmak veya Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kokpitinde oturmak mümkün. Detaylar haberimizde.

Hem Android hem de Apple kullanıcılarının ortak kullandığı popüler nadir uygulamalardan biri olan Google Maps, sürekli geliştiriliyor ancak bu seferki gelişme bambaşka. İnsanoğlunun ayak basmak için uğraş verdiği kızıl gezegen Mars’a yolculuk etmek artık hayal değil. Herhangi bir internet tarayıcı üzerinden Google Haritalar’ı açarak solar sistemi ziyaret etme şansına sahipsiniz.

Yeni Google Haritalar özelliği, sadece Mars’ı kapsamıyor elbette. Venüs, Ay, Dünya, Merkür, hatta Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yakınlaştırarak tüm detaylarıyla (kızıl gezegeni delik deşik eden yüzlerce krater, güneş sistemindeki en yüksek volkanik dağ Olympus Mons gibi) görüntüleyebiliyorsunuz. Tüm gezegen ve aylar NASA ve Uusal Uzay Ajansı tarafından çekilmiş muhteşem görüntüler ile işlenmiş.

20 yıl önce Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan, Saturn ve uydularının sırlarını ortaya çıkarmak üzere uzun bir yolculuğa çıkan uzay aracı Cassini’nin kaydettiği görüntüler, şimdi dijital ortamda herkesin erişimine açık. Google Haritalar'ın https://www.google.com/maps/space/earth sayfasını ziyaret ederek oturduğunuz yerden güneş sistemini keşfedebilirsiniz.