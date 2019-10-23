Google İmkansız Denileni Başardı!

Google araştırmacıları yaptıkları açıklama ile birlikte kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti. Araştırmacılar şu an sahip oldukları kuantum bilgisayar sistemlerinin klasik sistemlere göre 1,5 milyar kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Sadece 200 Saniye

Sycamore ismi ile bilinen kuantum bilgisayar, Google bilim adamları tarafından yapılan açıklamaya göre kuantum üstünlüğüne ulaştı. Buna göre bir kuantum bilgisayar, standart bir bilgisayar sisteminin kısa bir süre içerisinde hallemediği bir sorunu ilk defa çözdü.

Klasik bir sistemde hesaplanmasının 10,000 yıl kadar süreceği bir işlem, bu kuantum bilgisayar ile birlikte 200 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmış oldu. Bu da klasik sisteme göre 1,5 milyar kat daha hızlı çözüm hızı demek.

'Google Yalan Söylüyor!'

Bununla birlikte şirket dışı bazı araştırmacılar Google'ın kuantum üstünlüğüne henüz ulaşamadığını iddia ediyor ve Google'ı yalanlıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde kuantum üstünlüğünü göstermeye çok yaklaştığını açıklayan şirket, daha sonrasında IBM tarafından tersi yönde açıklamalar ile karşı karşıya kalmıştı.

IBM, Google'ın işlemin zorluğu noktasında abartılı hesaplar yaptığını ve bu işlemin klasik sistemlerdeki hesaplanış süresinin fazla hesaplandığını açıklamıştı. Şirket söz konusu açıklamaların ardından bu hesaplamanın klasik sistemlerde 2,5 gün içerisinde yapılabileceğini belirtti.