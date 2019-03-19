Google Konsolunda Oyun Satın Alma Olmayabilir

Google oyun konsolu üzerinde çalışmaya devam ederken, yakın zaman sonra duyurulması planlanan konsola dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan haberlerde, konsolun çalışma mantığına dair kimi yeni detaylar paylaşıldı.

Newsweek isimli dergi, Google oyun konsolu hakkında elde ettiği yeni özellikler hakkında bir yazı yayınladı. Yazıda, Google’ın oyun konsolunun bulut tabanlı olacağı hatırlatılırken, konsolda oyun satın almak yerine farklı bir sistemin tercih edileceği bildirildi.

Google oyun konsolu, bulut sunucular üzerinden çalışacak bir sistemle hazırlanıyordu. Bu sistemle oyunlar konsol üzerinde çalışmayacak, kullanıcılar bulut sunucularda çalışan oyunlara yüksek hızlı internet bağlantıları ile ulaşarak, oyunları sadece yönlendirme işini evlerinden yapacaklardı.

Aslında bir süredir Sony ve Microsoft gibi konsol üreten şirketlerin üzerinde uğraştığı, kimi ülkelerde de kullanıma sundukları bu sistem, ilk defa Google adı altında konsol olarak evlerimize gelmek üzere yola çıktı. Google’ın bulut sunucular üzerinden oyun oynatacak bir sistem hazırladığı daha önce bilinirken, Newsweek konsoldaki çalışma mantığını da anlattı.

Dergideki yazıya göre Google oyun konsolu üzerinde oyunları satın almak yerine kiralayacağız. Daha doğrusu belirli abonelik ücretleri ödeyerek sisteme üye olacağız ve abonelik süremiz içerisinde istediğimiz oyunları deneyebileceğiz.

Game Developers Conference sırasında gösterilmesi beklenen Google oyun konsolu için daha detaylı bilgiler henüz elde edilemezken, devasa teknoloji şirketinin yakın zaman sonra konsolunu tanıtacağı bilinenler arasında yerini alıyor.