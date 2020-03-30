Google, Koronavirüs ile Mücadele için 800 Milyon Dolar Bağışlayacak

Koronavirüs salgını sağlığımızı tehdit etmenin yanı sıra ekonomik olarak da pek çok olumsuz durumla karşılaşmamıza neden oluyor. Bu anlamda hem finansal hem de teknik olarak destek sağlayan teknoloji şirketlerinin başında Google geliyor. Google, koronavirüse karşı 800 milyon dolarlık bütçesiyle mücadele etmeye hazırlanıyor.

Google’ın 800 milyon dolarlık koronavirüs bütçesinin içerisinde şirketin Dünya Sağlık Örgütü ve diğer devlet kurumlarına Covid-19 ile mücadele kapsamında bilgi sağlamalarına yardımcı olmak için ayırdığı 250 milyon dolarlık reklam hibesi de yer alıyor. Ayrıca Google, geçen yıl içinde hesabı aktif olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için 340 milyon dolarlık Google Ads kredisi verecek.

Google, işletmelere sadece Google Ads kredileri ile destek olmuyor. Şirket, bir yandan 200 milyon dolarlık yatırım fonu ile küçük işletmelerin sermayeye ulaşmasına yardımcı olacak bir yandan da akademisyenler ve araştırmacıların koronavirüsle mücadelesi için 20 milyon dolarlık Google Cloud kredisi sağlayacak.

Google, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapacağı 800 milyon dolarlık bağışın yanı sıra kişisel koruyucu ekipmanlar üreticisi ve dağıtıcısı olan Magid Glove & Safety şirketi ile ortak çalışma yürüterek, koronavirüste en fazla vakanın görüldüğü ABD için Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne ilerleyen haftalarda 3 milyon maske bağışlamayı hedefliyor.