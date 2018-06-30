Google, Oyun Sektörüne Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, hem yazılım hem de donanım alanında pek çok popüler ürüne ve servise sahip. Google Search, Google Maps, Google Gmail ve Android bunlardan başlıcaları. Google’ın birçok farklı alanda ürün ve hizmet sunmasına rağmen, şirketin girişim yapmadığı nadir alanlardan birisi de oyun sektörü. Ancak yeni bir iddiaya göre, Google yeni bir projeyle oyun sektörüne adım atmayı planlıyor.

Kotaku isimli bir sitenin iddiasına göre Google, oyun sektörüne 3 farklı şekilde giriş yapabilir. Bunlardan birincisi bir oyun yayın platformu oluşturmak, ikincisi şirketin kendi oyun konsolunu oluşturması ve Playstation, Nintendo gibi firmalara rakip olması, üçüncüsü ise Sony, Microsoft, Nintendo gibi firmaların da yaptığı gibi, çeşitli oyun geliştiricilerinin ve oyun stüdyolarının satın alınarak Google çatısı altında toplanması ve Google için çalışması.

Bir oyun yayın platformu oluşturmak yıllardır ilginç bir fikir olarak görülüyordu ancak son yıllarda bu fikrin aslında oldukça iyi bir fikir olduğunu herkes kabul etmeye başladı. Çünkü kullanıcılar geleneksel oyun oynama metodlarından farklı olarak, oyun yayın platformları sayesinde, gelişmiş bir donanıma sahip olmak zorunda kalmadan istedikleri oyunu takip edebiliyor, istedikleri oyuna ait yayını izleyebiliyorlar. Ancak tabii ki bu biraz da internete bağlı bir durum.

Geçmişte OUYA ve NVIDIA SHIELD gibi konsollarla, Android üzerinde bir oyun platformu oluşturmaya yönelik adımlar atıldığını görmüştük. Yine de bu girişimler istenilen etkiyi ve başarıyı sağlayamadı.