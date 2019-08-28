Google, Pixel Akıllı Telefonlarının Üretimini Vietnam'a Kaydırıyor

ABD’li teknoloji devi Google, bu yıldan itibaren Pixel akıllı telefonlarının üretim hattını Çin’den Vietnam’da kaydırıyor.

Çin-ABD ticaret gerginliği nedeniyle artan gümrük vergileri, Google’ı da etkiledi. Nikkei ’nin raporuna göre ABD’li teknoloji devi, akıllı telefon modeli Pixel ve akıllı hoparlör Google Home da dahil olmak üzere bünyesindeki ürünlerinin üretimini Çin’den çekmeyi planlıyor.

Rapora göre, şirket bu yıl yaklaşık 8 milyon ila 10 milyon akıllı telefon tedarik etmeyi planlıyor. Bu sayı, geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı.

Yeni üretim adresi olarak Vietnam'ı seçen Google, bu yılın sonuna kadar Pixel 3A akıllı telefonunun üretimini Güneydoğu Asya ülkesine taşıyacak.

EK olarak Nikkei, akıllı hoparlör Google Home üretiminin bir kısmının Tayland’a kaydırılabileceğini söylüyor. Fakat söz konusu ürünün ana üretim merkezi Çin’de yer almaya devam edecek.

Geçtiğimiz cuma günü Çin, Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisini artıracağını duyurmuştu. Washington yönetimi ise bu karar misilleme olarak, ABD'ye ithal edilecek tüm Çin mallarına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Buna rağmen iki ülke arasındaki müzakereler yakın zamanda yeniden başlayabilir. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki G7 zirvesinde ticari müzakerelere yeniden başlanması konusunda Çin'den talep geldiğini söylemişti.