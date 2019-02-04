Google Play Store'dan 29 Kamera Uygulaması Kaldırıldı

Google, Play Store’da güzellik kategorisinde bulunan 29 kamera uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Kullanıcıların resimlerini çalmakla suçlanan kötü amaçlı uygulamalar artık Play Store'da yer almayacak.

Siber güvenlik şirketi Trend Micro, kaldırılan bazı uygulamaların milyonlarca kişi tarafından indirildiğini açıkladı ve yapılan indirmelerin büyük bir kısmının Hindistan'daki kullanıcılar tarafından gerçekleştiğini belirtti. Play Store'dan kaldırılan uygulamaları 4 milyondan fazla kişinin indirildiği konuşulmakta. Kötü amaçlı uygulamaları kullanan kullanıcıların telefonlarında ekran kilidini açtıktan sonra porno içerikli tam ekran reklamlarla karşılaştıkları duyuruldu.

Resimleriniz Çalınmış Olabilir!

Trend Micro, Play Store'dan kaldırılan uygulamaların resimlerinizi çalmış olabileceğini söyledi. Zararlı uygulamaların resimlerinize filtre ekleme bahanesiyle özel bir sunucuya gönderdiğini söyleyen siber güvenlik şirketi, resimlerin çalınarak sahte sosyal medya hesapları açmak için kullanılabileceğini açıkladı. Uygulamalar Google tarafından kaldırıldı kaldırılmasına ancak resimleriniz çalınmış olabilir. Bizce telefonunuzda kullandığınız uygulamaları gözden geçirmenizde fayda var.

Bu tür kötü amaçlı uygulamaların yakalanmasının iyice zorlaştığını söyleyen Trend Micro, yazılımcıların paketleyici olarak bilinen bir sıkıştırma yöntemi kullandıklarını açıkladı. Play Store üzerinden uygulama indirirken uygulamanın yıldız sayısına özellikle dikkat etmeyi unutmayın!

Sizler kötü amaçlı uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Resimleriniz çalınmış olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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