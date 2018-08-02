Google, Singapur'a Üçüncü Veri Merkezini Kuruyor

Google, geçtiğimiz ay ilk özel transatlantik fiber kablosunu duyurmasının ardından, küresel altyapısını hızla büyütmeye devam ediyor. Şirket, altyapı büyütme çalışmaları kapsamında, Güneydoğu Asya bölgesine hizmet verebilmek için Singapur’da yeni bir veri merkezi kuruyor.

Yeni veri merkezi, Google’ın Singapur’daki 3. veri merkezi olacak ve Güneydoğu Asya’daki 70 milyon insanın online olmasını sağlayacak. Böylece Google’ın o bölgede hizmet verdiği toplam kullanıcı sayısı 330 milyona ulaşacak ki Google bu sayının ABD’nin toplam nüfusundan bile daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Google, Singapur’daki ilk veri merkezini inşa etmeye 2011 yılında başlarken, ikincisini de 2015 yılında başlatmıştı. Şirket, normal kullanıcılarına hizmet vermesinin yanı sıra kurumsal müşterilerine ve diğer kullanıcılarına da hizmet verebilmek amacıyla geçen yıl bir Google Cloud Platform (GCP) bölgesi açmıştı.

GCP uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü, “Günümüzde artık daha çok işletme çevrimiçi olmaya başladı. Bu nedenle giderek genişleyen Google Cloud Platform (GCP) çözümlerimize yönelik talepler de hızla arttı. Geçen yıl Singapur’da ilk GCP bölgemizi açmamızdan bu yana, Singapur Havayolları, Ninjavan ve Wego gibi firmalar, müşterilerine dünya çapında hizmet verebilmek için GCP kullanmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

Google’ın 3. veri merkezi Singapur’un Jurong West bölgesinde, diğer iki veri merkezinin hemen aşağısına konumlandırıldı. Bu girişimle birlikte Google’ın Singapur’daki veri merkezi yatırımları toplamda 850 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Google, yeni veri merkezine ait bir taslak paylaştı ve bu yerleşkeyle ilgili olarak, “Burası, Asya’daki en efektif ve en çevreci yerleşkelerden birisi olacak.” dedi. Veri merkezinde makine öğrenimi sayesinde enerji kullanımının azaltılacağı belirtilirken ayrıca kullanılmış atık suların da %100 oranında geri dönüştürülerek yeniden kullanılacağına dikkat çekildi. Google, yeni veri merkezi inşaatının şu sıralar devam ettiğini bildirdi.