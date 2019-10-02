Google Trafik Kazalarında Hayat Kurtaracak!

Teknolojinin gelişimi insan sağlığı ve güvenliği açısından da önemli faydaları beraberinde getirdi. Google yeni uygulaması ile birlikte trafik kazalarında en hızlı müdahalenin gerçekleşmesini sağlayacak.

Trafik Kazalarını Fark Edecek

Personal Safety isimli bir mobil uygulama geliştiren Google, bu uygulama ile birlikte trafik kazalarında hayat kurtarmayı hedefliyor. Araba kazalarını tespit edebilen ve gerekli durumlarda acil yardım hattını otomatik bir şekilde arayıp bilgi veren bu uygulama, temel olarak akıllı saatlerde bulunan düşme algılama uygulamasına oldukça benziyor.

Telefonun sensörlerinden, konumundan ve ortam sesi algılama özelliklerinden faydalanan bu uygulama, eğer ters bir şeyler hissederse size bir sorun olup olmadığını soran bildirim ekranı gösterecek. Belirli bir süre içerisinde yanıt vermemeniz durumunda uygulama, konumunuz da dahil olmak üzere acil yardım hattına bilgilerinizi içeren bir veri yollayacak.

Hassas sensörler aracılığı ile en ufak darbelerin bile kolaylıkla algılanabileceğini belirten yetkililer, bu noktada kazaların kolaylıkla ayrıştırılabileceğini söylemekte.

Şimdilik Google Pixel 4 modeline özel olacağı söylenen bu uygulama, ilk etapta Amerika için kullanılabilir olacak gibi gözükmekte. Uygulamanın daha sonra hangi bölgelerde ve modellerde kullanılabilir olacağı bilinmiyor.