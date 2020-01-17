Google ve Valve Birlikteliği: Steam, Chromebook'lara Geliyor

Dijital oyun platformu Steam, Chromebook’lara geliyor! Google Chrome OS Ürün Yönetimi Direktörü Kan Liu, Google’daki Chromebook ekibinin Steam’i ChromeBook’lara getireceğini açıkladı.

PC oyuncuları oyun oynamak için Windows’a bel bağlamak zorunda kalmayacak. Steam oyunları Chromebook’larda da çalışacak. Chromebook’ların sadece basit grafikli oyunları oynatabilecek güçte bilgisayarlar olduğunu, bu nedenden bu hamlenin saçma olduğunu düşünebilirsiniz ancak CES 2020 fuarında çok güçlü Google Chromebook’lar tanıtıldı. Cyberpunk 2077 gibi AA oyunları çalıştırabilecek güçte Chromebook’lar gördük. Dolayısıyla Steam oyunlarını oynamak için Windows en iyi işletim sistemi olmaktan çıkacak. Öte yandan Steam ev içi yayın özelliği bulunuyor. Bu özellik bildiğiniz üzere oyunları istediğiniz yerden, cihazdan oynamanıza imkan sağlıyor. Yalnız bu sistemle oyunu FPS düşüşü yaşamadan oynayabilmek çok zor, güçlü internet bağlantınızın olması gerekiyor.

Linux tabanlı bir işletim sistemi olan ChromeOS’dan güç alan Chromebook’lar 2020’de çok güçlü donanımlarla gelecek. CES’de tanıtılan Samsung Galaxy Chromebook, 16GB RAM, 256GB SSD, 10. Nesil Intel Ice Lake işlemci, 4K AMOLED ekranla geliyor. Oyunculara özel Chromebook’lar da 2020 yılı içerisinde tanıtılacaktır.