Google, Oyun Servisi "Yeti" Üzerinde Çalışıyor

Google, her geçen gün daha da büyüyen oyun pazarına sonunda adım atıyor. Teknoloji devi, "Yeti" olarak adlandırılan Twitch benzeri bir çevrimiçi oyun servisi yanı sıra, bir de oyun konsolu üzerinde çalışıyor.

Halihazırda mobil oyun dünyasında oldukça etkin olan Google, Cardboard-ın devamı olarak sunduğu Daydream sanal gerçeklik platformu ile VR deneyimini muazzam bir şekilde geliştirmişti.

The Information'ın yayınladığı raporlara göre, Google, Chromecast desteğine sahip olan bir oyun servisi üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Kullanıcıların hem oyun yayını yapabilecekleri hem de yeni oyunlar satın alabilecekleri platform, bu özelliğiyle Steam ve Twitch'in arasında bir yerde konumlanıyor.

Kod adı "Yeti" olarak adlandırılan oyun servisi ile 109 milyar dolarlık oyun pazarına girmeye hazırlanan Google, yalnızca bununla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda, henüz özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir oyun konsolu üzerinde de çalışmalar yürüten şirket, Sony ve Microsoft'a sıkı bir rakip olmaya geliyor.

Bununla birlikte Sony'nin Playstation ile konsol piyasasının en önemli oyuncusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla, Google'ın tercih edilebilir olması için daha farklı özellikler sunması gerekiyor. Tam bu noktada kullanıcıların hem oyun yayını yapabilecekleri hem de oyun satın alabilcekleri "Yeti" platformu, Google'ı farklı bir noktada konumlandırabilir.

Tabii, söz konusu platformun ve oyun konsolunun maliyeti ve çıkış tarihi ile ilgili kapsamlı bilgilere şu an için sahip değiliz, ancak detayların yakın zamanda gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.