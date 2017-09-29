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GoPro Hero 6 Piyasaya Çıktı

GoPro Hero 6 Piyasaya Çıktı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

GoPro CEO'su Nick Woodman, bugün itibarıyla GoPro Hero 6 aksiyon kamerasının piyasaya çıktığını duyurdu. Her ne kadar eski sürüm Hero 5 ile aynı görünüyor olsa da, yeni kamerada birçok iyileştirme bulunuyor. 

Piyasaya sürülen GoPro Hero 6'nın özelliklerine baktığımızda, nihayet 60 FPS'de 4K görüntü alabileceğimizi görüyoruz. Bunun dışında 120 FPS'de 2.7K ve 240 FPS'de 1080p görüntü kalitesi alabileceğiz. Bir önceki seriye göre görüntü yakalama oranı iki katına çıkan Go Pro Hero 6, yeni özelliklerine dokunmatik yakınlaştırmayı da ekleyerek hızlı odaklamaya imkan sağlıyor. Bunların dışında GoPro Hero 6, dosya aktarımı için daha hızlı WiFi ve daha iyi görüntü sabitleme özelliği de kazandı. WDR (Wide Dynamic Range) özelliği ise yerini HDR moduna bıraktı. 

Ayrıca, şirketin özel olarak tasarladığı GP1 işlemcisinin optik görüntü söz konusunda sınırları zorlayacağı da belirtiliyor. Woodman'a göre GP1 işlemcisi, "geliştirilmiş dinamik menzil, geniş manuel kontroller, geliştirilmiş renk üretimi ve daha düşük ışıkta harika performans" gibi özellikler sunuyor. Bu özellikler işlemciyi çoğu aksiyon kamerasında bulunan Ambarella işlemcisinden bir adım ileriye taşıyor.

GoPro Hero 6'nın satış fiyatının  499 dolar olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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