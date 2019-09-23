GoPro Hero 8 Black Çıkış Tarihi Duyuruldu

Aksiyon kamerası alanında piyasaya yön veren markalardan birisi olan GoPro, yeni ürünlerinin çıkış tarihini duyurdu.

Genelde Eylül aylarında yeni ürünlerinin tanıtımını yapan GoPro, aksiyon kamerası tarafında oldukça önemli bir marka. Görünüşe göre bu sene takvimde bazı oynamalar yapan şirket, yeni ürünlerinin tanıtımını 1 Ekim tarihinde gerçekleştirmeye karar verdi.

Evet, ürünleri. Şirket tarafından Twitter'da yayınlanan video, önümüzdeki günlerde iki farklı modelin tanıtılacağını işaret ediyor. Bunlardan birisi GoPro Hero 8 Black modeli iken bir diğeri ise muhtemelen GoPro Max modeli olacak. GoPro Max modelinin 360 derecelik görüş açısına sahip bir kamera olması da bekleniyor.

Bununla birlikte söz konusu etkinliği canlı takip etmek isteyenler için YouTube üzerinden canlı yayın sayfası oluşturan şirket, etkinlik başladığında yayın yapmaya başlayacak. Şu an için yeni modeller hakkında bilinenler neredeyse hiç. Ancak söz konusu kamera modelleri ile tanışmamıza oldukça kısa bir süre kaldı.

GoPro Hero 7 Black Özellikleri Nasıldı?

4K çözünürlüğünde 60 fps video kaydı yapabilen GoPro Hero 7 Black, HyperSmooth teknolojisi ile güçlendirilmiş bir yapıya sahip. 4K videolarda bitrate oranı 78 Mbps olan Hero 7 Black, bu noktada 2.7K çözünürlükte 120 fps, Full HD çözünürlükte 240 fps video kaydı yapabilmekteydi.