GoPro Hero 8 Black ve Max Tanıtıldı! İşte Fiyatı

GoPro yeni aksiyon kameralarını tanıttı. Gelin hep beraber GoPro Hero 8 Black ve Max modellerinin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

GoPro Hero 8 Black Özellikleri ve Fiyatı

GoPro Hero 8 Black, 4K çözünürlükte videolar çekebilmekte. Hero 8 Black, Hero 7 Black’den %14 daha hafif ve düşük ışıklı alanlarda resim ve videoyu iyileştirecek olan gelişmiş HDR’ye sahip. Cihazda 12 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. GoPro Hero 8 Black ayrıca HyperSmooth 2.0 video sabitleme özelliğine de sahip.

GoPro Hero 8 Black, 399 dolardan yurt dışında satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

GoPro Max Özellikleri ve Fiyatı

GoPro Hero Max, iki objektife sahip ve 360 derecelik videolar çekebilmekte. Cihaz 5.6K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Max SuperView ultra geniş kamera moduna sahip olan Max'de 1080p çözünürlüğünde canlı yayınlar yapılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre, GoPro Max gelmiş geçmiş en iyi stereo sesi sunacak. Cihazda 6 adet mikrofon bulunmakta.

GoPro Max, 499 dolardan yurt dışında satışa sunulacak.