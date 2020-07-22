GoPro Hero 9 Tasarımı Sızdırıldı: DJI'ın En İyi Özelliği ile Gelebilir

GoPro her zamanki lansman programında bazı değişiklikler yapmazsa birkaç ay içerisinde yeni nesil aksiyon kamerası modeli Hero 9 ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Nitekim geçtiğimiz saatlerde sızdırılan GoPro Hero 9 tasarımı da bunu doğrular nitelikte.

GoPro Hero 9 Tasarımı Nasıl Olacak?

Reddit kullanıcısı uchrswnd tarafından tespit edilen yeni bir görüntü ile birlikte GoPro Hero 9 modelinin temel kalıbı ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada dikkatleri çeken ilk detay, GoPro Hero 8 Black modeline kıyasla çok daha büyük bir ön ekrana sahip olması diyebiliriz.

GoPro Hero 8 modelinde yer alan ön ekrana baktığımızda çekim modunu ve pil ömrünü gösteren tek renkli bir ekranın kullanıldığını görüyoruz. Ancak yeni modelde bu ekran, tıpkı DJI Osmo Action modelinde de olduğu gibi LCD bir panelden güç alabilir ve çok daha kapsamlı bilgileri ve görüntüleri kullanıcılara sunabilir.

Ancak burada dikkate almamız gereken şey, mevcut durumda Hero 9 modeli ile ilgili bildiklerimizin oldukça kısıtlı olmasıdır. Yani bu görüntünün ne kadar doğru olduğunu kestirmek şu aşamada biraz zor olabilir. Ayrıca daha büyük bir ön ekran yeni modelin mutlaka tam renkli LDC panel ile geleceği anlamına gelmiyor.

Peki siz sızdırılan bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aksiyon kameralarının önünde büyük ve detaylı bir ekrana ihtiyaç var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.