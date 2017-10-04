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Gran Turismo Sport Demo Tarihi Açıklandı

Gran Turismo Sport Demo Tarihi Açıklandı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Gran Turismo hayranları önümüzdeki haftayı dört gözle bekleyecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Sony, lansmana çok az bir süre kala Gran Turismo Sport için ücretsiz demo tarihini açıkladı. Oyunseverler Gran Turismo Sport demosuna dört gün boyunca erişebilecek ve 9 Ekim tarihinden itibaren Playstation Store üzerinden indirebilecekler.

Gran Turismo Sport hayranları uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyordu. Ücretsiz demo ile oyunseverler oyunun yeni özelliklerine derinlemesine bakma fırsatı bulacaklar. Sport, Campaign ve Arcade modlarını tecrübe edebilen olan oyuncular, ayrıca Scapes Photography ve Custon Livery Editor gibi yeni özelliklere de erişim sağlayabilecek.

Sport modu, oyuncuları turları en hızlı zamanda bitirmeye itecek. Her bir yarışın sonunda sürücüler en iyi performansı göstermeye çalışacaklar. Oyundaki sistem benzer performansları gösteren sürücülerin birbiriyle rekabet etmesini de sağlayacak.

Campaign modunda ise sürücüleri farklı görevler, zorluklar ve deneyimler bekliyor olacak. Arcade moduna bakıldığında da önceden belirlenmiş üç konfigürasyon üzerinde yarışabilen çok çeşitli otomobiller sunulacak. 

Gran Turismo Sport'un ücretsiz demo çıkış tarihi 9 Ekim olarak doğrulandı. Bu tarihten tam 4 gün sonra, yani 12 Ekim tarihinde de son bulacak. Playstation Plus üyeleri 7 Ekim tarihinden itibaren oyunu yükleyebilecekler. 

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