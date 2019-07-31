Gran Turismo Sport'un 1.41 Güncellemesi Yayınlandı

Gran Turismo Sport için aylık olarak yeni güncellemeler yayınlanıyor bildiğiniz gibi. Gerçi geçtiğimiz mart ayının hem başında hem de sonunda güncelleme yayınlanmıştı ama normal düzene göre her ay bir güncelleme yayınlanıyor. Sony ve Polyphony Digital yaptıkları açıklama ile yeni Gran Turismo Sport güncellemesinin bugün yayınlanacağını duyurdular.

1.41 versiyonu ile yayınlanacak olan yeni güncelleme öncekilerden pek de farklı değil. Listenin başında beş yeni araba bulunuyor. Devamında ise GT Ligi için etkinliklerine yeni turlar, Manzaralar modundaki Öne Çıkanlar bölümüne 'Açık Alanlar - Kendi manzaralarınızı düzenleyin' ve yeni bir Pist Deneyimi için Sardegna - Road Track - A eklenecek.

Önceliğimizi yine arabalara verelim. Simgesel spor arabalar ve Le Mans yarışlarındaki arabaların fabrika modellerine kadar uzanan beş yeni araba şu şekilde:

Honda S800 '66 (N100)

Honda Civic Type R (EK) '98 (N200)

Jaguar D-type ’54 (Gr.X)

Mazda Roadster Touring Car (N200)

Porsche 911 Turbo (930) '81 (N300)

GT Ligi modunda ise Amatör Lig'deki Dünya Hatchback Şampiyonası ve Profesyonel Lig'deki Nostaljik 1979 etkinlikleri için ikişer yeni tur ve Dayanıklılık Ligi'ndeki X2019 Competition Dayanıklılık Serisi için de bir yeni tur eklenecek.