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Gran Turismo Sport'un Limitli Süreye Sahip Demosu Ön Yüklemeye Açıldı

Gran Turismo Sport Acura NSX
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Oyun
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Polyphony Digital firması tarafından uzun yıllardır sadece PlayStation platformu için özel olarak geliştirilen yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun en yeni oyunu Gran Turismo Sport'un dört günlük demo sürümü ön yüklemeye açıldı.

9 Ekim 2017 Pazartesi yani yarın başlayacak olan demo sürümünü oynamak isteyen oyuncular 43 GB boyutundaki bu versiyonu şimdiden indirip yarın vakit kaybetmeden oynayabilmek için hazır edebilirler.  Yarın saat 12.00'da başlayıp 12 Ekim'de 16.00'da sona erecek olan demo sürümde oyuncuların garaj otomobilleri, oyun içi kazançları (1 milyon dolara kadar) eğer tam sürümü alırlarsa aynen aktarılacak. 

Sadece PlayStation 4 platformu için geliştirilen ve yüksek gerçeklikte hazırlanmış çok detaylı yarış otomobilleriyle ön plana çıkan Gran Turismo Sport, 17 Ekim tarihinde Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da, 19 Ekim'de de Japonya'da tam sürümüyle çıkış yapacak.

Gran Turismo serisi PlayStation platformu altında toplamda en çok satılan oyun olma ünvanını kazanmıştı. İlk olarak 1997 yılında piyasaya çıkan bu efsanevi yarış oyunu serisinin geliştiricileri de bu başarıyı, üzerinde çok büyük uğraşlar vererek geliştirdikleri Gran Turismo Sport ile devam ettirmek istiyorlar. Hem geliştiriciler hem de oyuncular için çok şey vaat eden bu oyunla ilgili daha detaylı bilgilere bu linkten resmi sayfasına giderek de ulaşabilirsiniz.

Gran Turismo Sport'un Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı OYUN Gran Turismo Sport'un Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

ETİKETLER: yarış oyunu playstation 4 gran turismo sport

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