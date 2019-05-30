Gran Turismo Sport'un Mayıs Ayı Güncellemesi Yayınlandı

Yeni Gran Turismo Sport güncellemesi 1.39 versiyonuyla yayınlandı. Bugün itibarıyla yayınlanmış olan güncelleme, oyun için bir ilk olacak çünkü bu zamana kadar yayınlananların arasında ilk defa bu güncellemede Gran Turismo Sport oyununa araba anlamında yeni bir içerik dahil olmayacak. Bunun yerine yeni bir pist, GT Ligi etkinlikleri için yeni turlar, Manzaralar modu için de özel öne çıkanlar bölümüne Editörün Seçimi II ekleniyor.

Mayıs ayı güncellemesi ile Gran Turismo Sport oyununa gelen pist, Goodwood Motor Circuit. İngiltere'nin güneyindeki yerleşim yeri olan Chichester'da bulunan Goodwood Motor Circuit, 1948 yılında yapılan ilk yarıştan bu yana hem iki hem de dört tekerli motor sporlarına ve bu bağlamda da ünlü yarış pilotlarına ve araçlara ev sahipliği yapmıştı. 3.8 kilometre uzunluğunda olan bu pistte yedi dönüş bulunuyor ve en uzun düz kısmı ise 514 metre uzunluğunda.

Goodwood Motor Circuit dışında GT Ligi modundaki Acemi Ligi'ndeki MINI Mücadelesi, Amatör Lig'deki Nostaljik Otomobil Festivali, Supra Efsanesi ve Super Formula Championships ve Profesyonel Lig'deki F1500 Şampiyonası etkinlikleri için ikişer tur ekleniyor. Ayrıca Dayanıklılık Ligi'ndeki Porsche Cup için de ek bir tur sizleri bekliyor olacak.

Son olarak 1.39 güncellemesiyle bir takım iyileştirmelerin ve hata çözümlemelerinin de gerçekleştirileceğini söylemeden geçmeyelim.