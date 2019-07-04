GRID için Bir Ay Kadar Erteleme Kararı Alındı

Bir dönem dikkatleri üzerine çekmiş olan yarış oyunu serisi GRID, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yapılan duyuru ile bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi duyuru sırasında yeni oyunun 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını öğrenmiştik ama ne yazık ki artık birazcık daha beklememiz gerekecek.

Yapılan açıklama ile GRID oyununun bir ay kadar ertelendiği duyuruldu. Yani oyun 13 Eylül 2019 yerine 11 Ekim 2019 tarihinde çıkacak.

Açıklamayı günlük sayfası üzerinden yapmış olan yayıncı Codemasters, E3 2019 fuarı sırasında GRID oyununun farklı kategorilerde aday gösterildiğini, Game Informer ve DualShockers sitelerinden En İyi Yarış Oyunu da dahil olmak üzere birçok ödül kazandıklarını söyledi. Bunların kendilerini fazlasıyla heyecanlandırmış olduğundan dolayı erteleme kararının GRID üzerinde daha fazla iyileştirme yapabilmek amacıyla alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, ilerleyen zamanlarda GRID ve Codemasters kanalları üzerinden daha fazla bilginin paylaşılacak olmasının yanı sıra yeni duyuruların yapılacağının sözü verildi.

Codemaster tarafından geliştirilmekte olan yarış oyununun PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia platformlarında satışa sunulacağını bir kez daha hatırlatalım.