Grip Aşısı Alabilecek Kişiler E-Nabız'da Açıklandı! İşte Grip Aşısı Fiyatı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile önümüzdeki kış mevsimi için grip aşısına olan talepte geçtiğimiz yıla oranla iki kattan fazla artış meydana geldi. Grip aşısı alabilecek kişiler E-Nabız sistemi üzerinden açıklandı ve grip aşısı fiyatı belli oldu.

Grip Aşısı Fiyatı Nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile önümüzdeki kış mevsimi için grip aşısına olan talepte geçtiğimiz yıla kıyasla iki kattan fazla artış oldu. Yaz mevsiminin bitmesi ile beraber grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar, eczanelere giderek aşı için isimlerini yazdırmaya başlamıştı ancak bu sistemin değiştiği duyuruldu. Bunun sonucunda ise eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Grip aşısı alabilecek kişiler E-Nabız sistmeinde açıklandı ve grip aşısı fiyatı belli oldu.

Bu yıl grip aşısı olacak vatandaşlara aile hekimlerinin karar vereceği belirtildi. Söz konusu aşılar, renkli reçete ile hastaya özel olacak bir biçimde eczanelerden alınabilecek. Grip aşısı fiyatı 72,64 TL olarak açıklandı. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, yeni sistem ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" şeklinde konuştu.

Ertekin, “Daha yüksek sayılar da var. Lakin bunu karşılamayacağını en başından beri söylüyorduk. Çünkü yeterli sayıda aşı planlaması yapılmadı. Bunun dışında bakanlığın ayrı bir planlaması varsa o konuda bize bilgi gelmedi. Şu an mevcut bilgiler peyderpey gelecek aşılar için bu sistem üzerinden yetersiz de olsa öncelikliler üzerinden yürütülecek. Bu biraz daha ihtiyaç sahiplerini öne almak anlamına geldiği için çözüm odaklı bir hareket olarak kabul edilecek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ertekin, “Ciddi sayıdaki talebe oranla aşı gelseydi gerçekleşecekti. Fakat stok sayısı düşük, hasta sayısı yüksek, kronik hastalarla 65 yaş üstün toplamı 10 milyonu buluyor denildi. O kadar aşı maalesef o grup için bile gelemeyeceği için öncelikliler için depolarımızdan hasta üzerinden takip edilecek" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Beyaz reçeteden biraz daha farklı bir sistem. Orada hasta üzerinden düzenlenmesi açısından birebir takip mümkün kılınıyor. Normalde kırmızı reçete dediğimiz bir sistem ve kontrole tabi bir sistem var. Yaklaşık 300 kalem ilacı ihtiva eder. Onların üzerine bir kalem daha eklenmiş oldu. Grip aşısı böyle bir sisteme tabi değildi, beyaz reçeteyle elden teslim edebildiğimiz bir üründü. Ama şimdi o sistemde olan bir reçete haline gelecek ve kontrollü ve dağıtımında kayıtlı şekle dönüşmüş olacak."