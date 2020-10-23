Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez ise GTA 6 haritası sızdırıldı. GTA 6 nerede geçecek? sorusunun cevabı oldukça fazla merak ediliyor. GTA 6 haritası hakkında gelen sızıntıyı sizler için derledik. İşte GTA 6 nerede geçecek? sorusunun cevabı.

GTA 6 Nerede Geçecek? GTA 6 Haritası Sızdı!

Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğunu henüz doğrulamamış olsa da, GTA 6 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. GTA 6 haritası 4chan'de ortaya çıktı. Ortaya çıkan haritan hakkında Reddit'te konu açıldı. Reddit kullanıcıları ortaya çıkan haritayı Rio De Janerio kenti olarak yorumladı.

Hemen aşağıdan sızdırılan GTA 6 haritasına göz atabilirsiniz.

Sızdırılan haritanın görüntüsü net olmadığı için herhangi bir yorum yapmak oldukça zor. Reddit'te GTA 6'nın kısmen Brezilya'da geçebileceğini öne süren bazı coğrafi kanıtlar paylaşıldı. Reddit kullanıcısı Google Maps'de yer alan veriler ile ortaya çıkan haritayı yan yana koydu.

Brezilya şehrinin bir Google Earth görüntüsü ile sızdırılan GTA 6 haritası.

Rockstar Games tarafından GTA 6 hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu yüzden gelen sızıntılar sadece bir söylentiden ibaret. Harita hakkında şu anda sızan tek bir görsel bulunuyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games tarafından sır gibi saklanan GTA 6'nın ne zaman çıkacağı sabırsızlık ile beklenmekte. Grand Theft Auto 6, ya da kısaca GTA 6’nın 2020 yılı içerisinde tanıtılması beklenmekte. Oyunun hangi ay ve günde tanıtılacağı şu an için bilinmezliğini korumakta. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunun Netflix’in popüler dizisi Narcos’tan esintiler taşıyacağı söylenmekte.

GTA 5 Windows için 14 Nisan 2015 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Rockstar Games, 5 yıldır yeni bir oyunu piyasaya sürmedi. Oyuncuların heyecanları giderek artmakta. GTA 6 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler sızdırılan GTA 6 haritası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!