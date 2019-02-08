GTA Online Hile Davasında 150 Bin Dolarlık Ceza

Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi, Grand Theft Auto Online üzerinde birçok değişiklik yapılmasını sağlayan Elusive isimli hileyi üreten Jhonny Perez hakkında açılan davayı sonuçlandırdı ve Perez’in telif hakkı ihlali sebebiyle 150 bin dolar ödeme yapmasına karar verdi.

Elusive, internet üzerinden diğer oyunculara karşı oynadığınız Grand theft Auto Online içerisinde değişiklik yapmanızı sağlayan bir tür hile olarak gün yüzüne çıkmıştı. Çok oyunculu oyunda neredeyse her şeyi kontrol etmenize olanak sağlayan Elusive, sınırsız para gibi birçok oyuncunun isteyeceği özelliklere sahipti. Sınırsız paraya kavuşan oyuncular, istedikleri gibi oyunu oynayabiliyorlar ve istediklerini satın alabiliyorlardı.

Sınırsız para ile Take-Two’nun dijital para satışının engellendiğine kanaat getiren federal mahkeme, Jhonny Perez isimli geliştiriciyi suçlu bulduğunu duyurdu. Perez’in konu hakkında konuşma hakkını kullanmaması sebebi ile davayı sonuca bağlayan hakim, geliştiricinin Take-Two’ya 150 bin dolar ödemesine karar verdi. Take-Two ise davayı açtığında Elusive’ın geliştiricisinden 500 bin dolar talep ediyordu.