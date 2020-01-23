Guerrilla Games, Yeni Oyunu için Oyun Sunucusu Mühendisi Arıyor

Horizon: Zero Dawn için bir devam oyununun geçtiğimiz sene içerisinde yaşanan bir hadise sonucu geliştirilme aşamasında olduğunu öğrenmiştik. Guerrilla Games henüz bu konuda bir şey söylememiş olsa da geçmişte verilen iş ilanları dolaylı yoldan buna işaret ediyor. Yakın bir zaman önce, Hollanda menşeli stüdyo devam oyunuyla ilgili olduğunu tahmin ettiğimiz yeni iş ilanları verdi.

Birkaç hafta öncesine kadar uzanan zamanı kapsayan bu yeni iş ilanları ile on bir farklı pozisyon için deneyimli geliştiricinin veya geliştiricilerin arandığını görebiliyoruz. Bahsi geçen iş ilanlarından en çok dikkat çekeni ise Oyun Sunucusu Mühendisi. Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn ile hem Killzone serisine hem de çok oyunculu modlara ara vermişti ama görünen o ki sıradaki oyun ile bir geri dönüşe imza atacak. İlanın detaylarına baktığımızda, aday geliştirici veya geliştiricilerin eşleşme (matchmaking), turnuvalar, klanlar ve liderlik tablosu gibi sistemler üzerinde çalışacakları belirtilmiş. Ayrıca geliştirilme aşamasındaki oyunun sunucularının PlayStation Network ve diğer üçüncü parti servisler ile entegre edileceğinden de bahsedilmiş.

İş ilanlarından Kıdemli Oyun Programcısı olanında ise geliştirilme aşamasında olan oyuna dair daha başka detaylar öğrenebilmek de mümkün oluyor. İlk dikkat çeken ise yeni fonksiyon ile Decima motorunun geliştirilecek oluşu. Bu motor bildiğiniz gibi ilk olarak Horizon: Zero Dawn oyununda kullanılmıştı.

İlandaki diğer detaylara bakacak olursak, sanatsal bir açık dünyanın sunulacağı oyunda, uzak ve yakın mesafeli çatışmalar bizleri bekleyecekken çatışma ve seyahat mekanikleri, oyuncu yetenekleri, hasar ve vuruş tepkileri, kamera, envanter ve ekonomi sistemleri dahil birçok özelliğin olacağını da öğreniyoruz.

Bu iş ilanlarına bakarak Horizon: Zero Dawn için geliştirilen devam oyununun çok oyunculu modlar ile geleceğini tahmin ediyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, Oyun Sunucusu Mühendisi ilanı başka bir oyun için verilmiş de olabilir. Geçmişte SOCOM serisinin yeni oyununun geliştirilme aşamasında olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Ne var ki şu anda resmi bir açıklama olmadığı için bekleyip görmekten başka çare yok.